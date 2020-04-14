Число заражений коронавирусом в Бурятии перевалило за 90





За сутки в Бурятии стало на шесть случаев заражения коронавирусом больше. Накануне сообщалось о 86 случаях, сегодня утром их уже 92.Среди этих случаев также числится умершая 6 апреля 73-летняя пациентка, а также 22 человека, которые завершили лечение и выписались из больницы. На лечении в стационаре остаются 69 человек, сообщили в республиканском оперштабе.Круг контактных лиц составляет 2669 человек, все лабораторно обследованы.Число больных, скорее всего, вырастет. Ещё у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены для подтверждения в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.На госпитализации находится 12 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.- Больных с внебольничной пневмонией – 30 человек, из них старше 65 лет –девять человек. В реанимации находится семь тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, одна больная - на аппарате ИВЛ, - уточнили в оперштабе.