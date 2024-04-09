В Иркутске за неуплату штрафов у владельца изъяли маршрутку

Бизнес, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Мужчина работал по маршруту №56



В Иркутске у водителя общественного транспорта конфисковали микроавтобус Fiat Ducato за неуплату штрафов. Злостный нарушитель ПДД накопил долгов на сумму свыше 40 тысяч рублей.



- Данное транспортное средство использовалось в качестве маршрутного транспортного средства и выполняло регулярные пассажирские перевозки по маршруту №56 «Солнечный – Радищева», однако владелец оплачивать штрафы не спешил, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Микроавтобус изъяли и поместили на специальную площадку.



