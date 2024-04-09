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В Иркутске за неуплату штрафов у владельца изъяли маршрутку

В Иркутске за неуплату штрафов у владельца изъяли маршрутку
Бизнес,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Мужчина работал по маршруту №56

В Иркутске у водителя общественного транспорта конфисковали микроавтобус Fiat Ducato за неуплату штрафов. Злостный нарушитель ПДД накопил долгов на сумму свыше 40 тысяч рублей.

- Данное транспортное средство использовалось в качестве маршрутного транспортного средства и выполняло регулярные пассажирские перевозки по маршруту №56 «Солнечный – Радищева», однако владелец оплачивать штрафы не спешил, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Микроавтобус изъяли и поместили на специальную площадку.

долги общественный транспорт

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