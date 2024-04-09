Мужчина работал по маршруту №56
В Иркутске у водителя общественного транспорта конфисковали микроавтобус Fiat Ducato за неуплату штрафов. Злостный нарушитель ПДД накопил долгов на сумму свыше 40 тысяч рублей.
- Данное транспортное средство использовалось в качестве маршрутного транспортного средства и выполняло регулярные пассажирские перевозки по маршруту №56 «Солнечный – Радищева», однако владелец оплачивать штрафы не спешил, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Микроавтобус изъяли и поместили на специальную площадку.
В Иркутске за неуплату штрафов у владельца изъяли маршрутку
Бизнес, Фото:
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