Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч

Пассажиров сняли с рейса из-за якобы превышения размеров ручной клади
Семья из Улан-Удэ смогла выиграть суд у «Уральских авиалиний». Пассажиры подали иск на авиакомпанию после того, как их не пустили на рейс из-за превышения размеров ручной клади, с чем они сами были категорически не согласны. Добиться своего им удалось спустя 1,5 года.
Историю рассказал глава семьи Юрий в интервью на своём YouTube-каналов.
Инцидент произошёл в сентябре 2022 года. Туристы возвращались домой из отпуска в Адлер, летели они в Иркутск с пересадкой в Москве.
В аэропорту вылета у Юрия и его супруги проверили багаж. Поскольку сумка была небольшая, взять её в ручную кладь разрешили. А все подарки и покупки они ранее отправили транспортной компанией прямиком домой.
Проблемы начались во время пересадки на другой рейс в московском аэропорту Домодедово. По словам героя истории, один из сотрудников вёл себя грубо по отношению к пассажирам при проверке ручной клади.
- Каждого второго-третьего заставляют опускать багаж в калибратор, началась какая-то шумиха и нервозность. Наша очередь постепенно продвигалась, мы видели, что агент по посадке ведёт себя хамовато с пассажирами. Наша очередь подошла, претензии были к моей сумке. Я её опустил в калибратор, и чтобы она легко вошла, я стряхнул её и поставил колесиками вверх. На что мне агент по посадке сказал, что так нельзя делать, не положено. Почему не положено? В самолёте она вообще лёжа летит, покажите правила. Если надо, чтобы сумка была колёсиками вниз, я попросил достать куртки, был сентябрь, а в Иркутске в это время было уже холодно. Нам и тут отказали, - рассказал Юрий.
Агент по посадке настаивал на том, что сумка превышает размеры ручной клади и необходимо за неё доплатить. Позже он пригрозил вызвать охрану.
А пока Юрий разбирался с сотрудниками на стойке регистрации, самолёт улетел в Иркутск без них. Супругам с двумя детьми пришлось переночевать в Москве. На следующий день они улетели домой другой авиакомпанией без особых проблем.
- Мы обратились к сотрудникам авиакомпании, там нам не стали возвращать билеты. Обратились в полицию, потому что сочли, что это тянет на мошеннические действия. В полиции нам посоветовали пройти на стойку регистрации в аэропорту, чтобы они нам выписали акт о снятии с рейса, - добавил Юрий.
Семья при помощи юриста написала претензионное письмо в авиакомпанию. Не дождавшись ответа, они решили подать иск на «Уральские авиалинии».
Спустя 1,5 года им удалось одержать победу. Авиакомпания покрыла все издержки: такси, питание, проживание в гостинице. Кроме того, каждому члену семьи выплатили по 25 тысяч моральной компенсации. В общей сложности супруги отсудили 255 тысяч рублей.
- Авиакомпания пыталась подать апелляцию на решение суда. Но суд не принял их доказательства. Стоит отметить, каждую сумку, не входящую в калибратор, фотографируют. Это и было их доказательством. А нашу сумку мы специально привезли и показывали в суде. Апелляцию рассматривали, кстати, в другом городе без нас. Однако и там суд встал на нашу сторону, - рассказал Юрий.
Глава семьи посоветовал не молчать при подобных ситуациях, отстаивать позицию и доказывать свою правоту.
- Если мы будем умалчивать все эти ситуации, молча проходить и платить за багаж, то этот беспредел будет везде. Не бойтесь идти в суд и бороться за свои права. Летайте спокойно, без всяких инцидентов, - пожелал Юрий.
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