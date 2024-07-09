Она не будет работать с 11 июля
С 11 июля в Бурятии временно будет приостановлена работа Татауровской паромной переправы на автомобильной дороге Татаурово – Острог. Об этом проинформировали в управлении региональных автомобильных дорог Республики Бурятия.
О причинах прекращения работы не сообщается. Также не сообщаются сроки возобновления работы переправы.
В Бурятии временно закроют Татауровскую паромную переправу
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