В Бурятии временно закроют Татауровскую паромную переправу

Она не будет работать с 11 июля



С 11 июля в Бурятии временно будет приостановлена работа Татауровской паромной переправы на автомобильной дороге Татаурово – Острог. Об этом проинформировали в управлении региональных автомобильных дорог Республики Бурятия.



О причинах прекращения работы не сообщается. Также не сообщаются сроки возобновления работы переправы.

