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В Бурятии временно закроют Татауровскую паромную переправу

В Бурятии временно закроют Татауровскую паромную переправу
Общество,  Фото:vk.com/burregionavtodor
Она не будет работать с 11 июля

С 11 июля в Бурятии временно будет приостановлена работа Татауровской паромной переправы на автомобильной дороге Татаурово – Острог. Об этом проинформировали в управлении региональных автомобильных дорог Республики Бурятия.

О причинах прекращения работы не сообщается. Также не сообщаются сроки возобновления работы переправы.
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