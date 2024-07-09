Праздник отметят в Петропавловке
12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла, в Петропавловском сельском поселении Джидинского района Бурятии состоится празднование дня села. Празднование начнётся с крёстного хода (0+).
Как сообщает администрация Джидинского района, в 10:00 на центральной площади села Петропавловка стартует велопробег (0+). В культурно-спортивном комплексе состоится турнир по шахматам и шашкам (0+).
В 17:00 на территории храма в честь святых апостолов Петра и Павла проведут праздничную программу (6+), в рамках которой пройдут чествования юбилейных семейных пар; семейных пар, работающих в одной организации; волонтёров «Золотой возраст».
Также в рамках празднования сельское поселение объявило фотоконкурс «Семья в объективе» (0+). Он проводится по трём номинациям:
1. «За руку по жизни» – участвуют фотографии супружеских пар.
2. «Связующая нить поколений» – участвуют фотографии, на которых изображены не менее трёх поколений семейной династии. Приветствуется как можно больше родных людей на одной фотографии (бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры и т.д.).
3. «Счастливы вместе» — участвуют совместные фотографии детей и родителей за общим делом или действием (занятия спортом, художественным творчеством, сельским хозяйством и т.д.).
Награждение победителей конкурса состоится на праздновании дня села. Победители и участники конкурса поощряются дипломами, благодарственными письмами, награждаются сувенирами.
В завершении праздника в 21:00 на центральной площади состоится дискотека (6+).
Возрастное ограничение: 6+.
В райцентре Бурятии отпразднуют день села
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пройдёт в Кабанском районе, в окрестностях села Посольское
Праздник отметят в Петропавловке
Завершилась международная экспедиция «Хубсугул-2024»
Он завершится 9 августа
Оно появилось в посёлке Култук
Показ реконструкции приурочен ко Дню семьи, любви и верности
Она появится на улице Ленина
Информацию внесут в одну из российских поисково-информационных картографических служб
В регионе отмечено 92 стобалльных результата
Открытие мероприятия состоится 13 августа
В турнире принимают участие спортсмены из Бурятии
Он будет действовать до 20 июля
Трое получили звание «Лучший мастер»
Также были переименованы остановочные пункты в Иркутской области
Они рекомендуют отклонить от рассмотрения предлагаемый законопроект