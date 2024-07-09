В райцентре Бурятии отпразднуют день села

Праздник отметят в Петропавловке



12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла, в Петропавловском сельском поселении Джидинского района Бурятии состоится празднование дня села. Празднование начнётся с крёстного хода (0+).



Как сообщает администрация Джидинского района, в 10:00 на центральной площади села Петропавловка стартует велопробег (0+). В культурно-спортивном комплексе состоится турнир по шахматам и шашкам (0+).



В 17:00 на территории храма в честь святых апостолов Петра и Павла проведут праздничную программу (6+), в рамках которой пройдут чествования юбилейных семейных пар; семейных пар, работающих в одной организации; волонтёров «Золотой возраст».



Также в рамках празднования сельское поселение объявило фотоконкурс «Семья в объективе» (0+). Он проводится по трём номинациям:

1. «За руку по жизни» – участвуют фотографии супружеских пар.

2. «Связующая нить поколений» – участвуют фотографии, на которых изображены не менее трёх поколений семейной династии. Приветствуется как можно больше родных людей на одной фотографии (бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры и т.д.).

3. «Счастливы вместе» — участвуют совместные фотографии детей и родителей за общим делом или действием (занятия спортом, художественным творчеством, сельским хозяйством и т.д.).

Награждение победителей конкурса состоится на праздновании дня села. Победители и участники конкурса поощряются дипломами, благодарственными письмами, награждаются сувенирами.



В завершении праздника в 21:00 на центральной площади состоится дискотека (6+).



Возрастное ограничение: 6+.

