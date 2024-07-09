09 июля

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В Гусиноозёрске устанавливают дорожную ливневую систему

В Гусиноозёрске устанавливают дорожную ливневую систему
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Она появится на улице Ленина

Улица Ленина в Гусиноозёрске в скором времени станет современной и комфортной. Напомним, что по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проект благоустройства улицы Ленина, представленный в прошлом году, признали одним их лучших.

Работы по реализации проекта синхронизированы с проектом благоустройства, который выбрали жители в рамках всероссийского голосования. По проекту здесь появится ливневая система. Уже произведено устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных бетонных лотков.

- В настоящее время проводятся земляные работы, устраиваются основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, выкладывается тротуарная декоративная плитка. Будут установлены бортовые камни, дорожные знаки, на проезжей части обновят термопластиком разметку и пешеходные переходы, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

Гусиноозерск Бурятия ливневая канализация благоустройство

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