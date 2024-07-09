В Гусиноозёрске устанавливают дорожную ливневую систему

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Она появится на улице Ленина



Улица Ленина в Гусиноозёрске в скором времени станет современной и комфортной. Напомним, что по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проект благоустройства улицы Ленина, представленный в прошлом году, признали одним их лучших.



Работы по реализации проекта синхронизированы с проектом благоустройства, который выбрали жители в рамках всероссийского голосования. По проекту здесь появится ливневая система. Уже произведено устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных бетонных лотков.



- В настоящее время проводятся земляные работы, устраиваются основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, выкладывается тротуарная декоративная плитка. Будут установлены бортовые камни, дорожные знаки, на проезжей части обновят термопластиком разметку и пешеходные переходы, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



