09 июля

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В Иркутской области почти вдвое увеличилось количество стобалльников ЕГЭ

В Иркутской области почти вдвое увеличилось количество стобалльников ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе отмечено 92 стобалльных результата

В Иркутской области в 2024 году почти вдвое увеличилось количество стобалльников ЕГЭ. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов на пресс-конференции в ИА «Интерфакс», подводя предварительные итоги основного периода государственной итоговой аттестации (ГИА) 2024 года.

Спикерами также стали начальник отдела оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации министерства образования Татьяна Данилова и руководитель регионального центра обработки информации и мониторинга Евгения Краснова. Кроме того, в этом году участниками пресс-конференции стали выпускники Шелеховского лицея, которые набрали по 100 баллов по двум предметам.

Максим Парфенов напомнил, что основной период единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2024 году проходил с 23 мая по 21 июня, а 4 и 5 июля желающие могли пересдать один из экзаменов по выбору для улучшения результата. В области этим правом воспользовались 2250 участников ЕГЭ.

Всего же участниками основного периода сдачи ЕГЭ в регионе в этом году стали порядка 13 тысяч человек, из них 12 тысяч выпускники школ этого года, а остальные – выпускники прошлых лет, а также 103 обучающихся техникумов и колледжей и 17 десятиклассников, завершивших обучение по отдельным предметам досрочно. Специальные условия в пунктах проведения экзаменов были созданы для 158 участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Среди предварительных итогов экзаменов, которые ещё предстоит обобщить и проанализировать, глава регионального ведомства отметил большое количество стобалльных результатов на ЕГЭ, почти вдвое превышающее подобные результаты прошлых лет.

– По итогам нынешней экзаменационной кампании 89 наших выпускников заработали 92 стобалльных результата, а в прошлом году таких максимальных результатов было 50 у 47 выпускников. В этом году три участника смогли получить 100 баллов дважды, – прокомментировал министр.

Татьяна Данилова рассказала, что за основной период проведения экзаменов было установлено 14 нарушений, среди которых наличие у участников ЕГЭ средств связи или шпаргалок в виде письменных заметок. Все 14 участников были удалены с экзаменов, а результаты их аннулированы.

По словам Евгении Красновой, каких-либо технологических сбоев во время экзаменов не отмечено. Об этом, в частности, говорит тот факт, что в регионе зафиксирована лишь одна апелляция о нарушении установленного порядка, а участников, несогласных с выставленными баллами, было в этом году в два раза меньше, чем в прошлом.

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 32,6 тысячи 9-классников. По итогам основного периода не получили аттестат об основном общем образовании порядка 6% от числа зарегистрированных. Для них установлен дополнительный (сентябрьский) период.

Все результаты участников ГИА проанализируют и на основе этих данных определят мероприятия по повышению качества образования в Иркутской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иркутская область ЕГЭ образование

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