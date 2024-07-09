В Иркутской области опять продлили особый противопожарный режим

Он будет действовать до 20 июля
На всей территории Иркутской области до 20 июля продлён особый противопожарный режим. Постановление о внесении изменений в ранее принятые документы подписал 8 июля председатель правительства региона Константин Зайцев.
Напомним, прежними постановлениями регионального правительства особый противопожарный режим был установлен до 17 июня в большинстве районов области, и до 24 июня – в северных районах региона. Затем на всей территории Иркутской области он был продлён до 8 июля.
– По-прежнему наблюдаем, что лето 2024 года отличается высокими температурами и небольшим количеством осадков. Именно поэтому принято решение о продлении особого противопожарного режима, ограничивающего доступ населения в лес, а также определяющего комплекс мероприятий по профилактике и оперативному реагированию на возникающие лесные пожары, – рассказал заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.
Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях зданий, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приёма пища в палаточных лагерях. Также остаются в силе ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.
При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию.
В Иркутской области опять продлили особый противопожарный режим
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