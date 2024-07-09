09 июля

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Жители Бурятии примут участие в республиканском финансовом конкурсе

Жители Бурятии примут участие в республиканском финансовом конкурсе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он завершится 9 августа

В честь Года семьи в Бурятии объявлен старт первого республиканского онлайн-конкурса «Финквест». Он проходит с 8 июля по 9 августа.

Участвовать могут жители Бурятии, прошедшие регистрацию и присоединившиеся к телеграм-чату конкурса. Конкурс состоит из 4 этапов, задания для которых будут публиковаться в телеграмм-чате каждый понедельник. Так, на первом этапе, с 8 по 14 июля, необходимо изготовить своими руками с детьми денежную копилку. Копилка может быть из любого материала (бумага, дерево, пластик и т.д.).

Подведение итогов состоится по 9 августа. Главным призом станет электросамокат. За второе место вручат электрический самовар, за третье – сертификат на семейную фотосессию.

Конкурс проводится для повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры у жителей Бурятии.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия. конкурс финансовая грамотность

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