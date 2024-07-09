Жители Бурятии примут участие в республиканском финансовом конкурсе

Он завершится 9 августа



В честь Года семьи в Бурятии объявлен старт первого республиканского онлайн-конкурса «Финквест». Он проходит с 8 июля по 9 августа.



Участвовать могут жители Бурятии, прошедшие регистрацию и присоединившиеся к телеграм-чату конкурса. Конкурс состоит из 4 этапов, задания для которых будут публиковаться в телеграмм-чате каждый понедельник. Так, на первом этапе, с 8 по 14 июля, необходимо изготовить своими руками с детьми денежную копилку. Копилка может быть из любого материала (бумага, дерево, пластик и т.д.).



Подведение итогов состоится по 9 августа. Главным призом станет электросамокат. За второе место вручат электрический самовар, за третье – сертификат на семейную фотосессию.



Конкурс проводится для повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры у жителей Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

