Жителям Бурятии предлагают работу с астрономическими зарплатами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Некоторым специалистам готовы платить по полмиллиона в месяц



Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter изучили более пяти тысяч актуальных вакансий, размещённых на сайте hh.ru в Бурятии, и отобрали десять с самым высоким жалованьем. Среднее по республике, по данным экспертов – 65 600 рублей, однако некоторым специалистам готовы платить и по полмиллиона в месяц.



К примеру, начальник участка подземного месторождения на севере РБ, возле Нижнеангарска, может зарабатывать на вахте от 350 до 418 тысяч – правда, это сумма до вычета налогов. Из требований – опыт от 3 до 6 лет и высшее либо среднее образование по специальности «Подземная разработка рудных месторождений». Из бонусов – бесплатные проживание, спецодежда и бытовые принадлежности (помимо средств личной гигиены), компенсация расходов на питание (500 рублей в сутки) и проезда до места работы и обратно плюс оплачиваемый отпуск на полтора месяца.



Также в списке самых высокооплачиваемых вакансий для жителей республики – машинист погрузочно-доставочной машины (от 290 000 рублей), мастер бурового участка (от 260 тысяч), водитель категории E на экспресс-рейсы (от 210 000) и директор филиала в агентстве недвижимости (от 200 000). Зарплаты указаны без удержания НДФЛ.



Геодезисту в одном ООО обещают платить «чистыми» от 270 тысяч, монтажнику наружных трубопроводов – от 220 000, машинистам автомобильного крана – от 200 до 300 (есть два таких предложения), а ведущему менеджеру по недвижимости в другом профильном агентстве – от 150 до 500 тысяч.



Большинство (81%) подобных «дорогих» вакансий предполагают работу вахтовым методом, а размещают их в основном организации и предприятия, занимающиеся строительством, недвижимостью, эксплуатацией и проектированием (17%), перевозкой и логистикой (14%) и добычей (12%). Самое высокое жалованье, как правило, предлагают водителям (27%) и машинистам (21%).



