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В Бурятии волонтёры убрались на Щучьем озере

В Бурятии волонтёры убрались на Щучьем озере
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Участие приняли добровольцы из нескольких районов республики и Улан-Удэ

8 июня в Бурятии прошёл новый молодёжный проект «Плоггинг По Щучьему велению!» на озере Щучье. В результате уборки было очищено 3 км побережья и собрано более 100 кг мусора.

В мероприятии приняли участие 50 эковолонтёров и молодых семей. Команды собрались из Тарбагатайского, Иволгинского, Селенгинского районов и столицы республики – города Улан-Удэ.

Также на проекте были объявлены различные номинации: «Экосемья», «Лучшая команда», «Супернаходка», «Суперэковолонтёр», «Самый юный участник», «Дружная команда». Победителям были вручены именные призы, сертификаты и фирменная форма. Об этом сообщает администрация Селенгинского района.
Бурятия Селенгинский район уборка мусор

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