В Бурятии волонтёры убрались на Щучьем озере

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Участие приняли добровольцы из нескольких районов республики и Улан-Удэ



8 июня в Бурятии прошёл новый молодёжный проект «Плоггинг По Щучьему велению!» на озере Щучье. В результате уборки было очищено 3 км побережья и собрано более 100 кг мусора.



В мероприятии приняли участие 50 эковолонтёров и молодых семей. Команды собрались из Тарбагатайского, Иволгинского, Селенгинского районов и столицы республики – города Улан-Удэ.



Также на проекте были объявлены различные номинации: «Экосемья», «Лучшая команда», «Супернаходка», «Суперэковолонтёр», «Самый юный участник», «Дружная команда». Победителям были вручены именные призы, сертификаты и фирменная форма. Об этом сообщает администрация Селенгинского района.

