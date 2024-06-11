Молодёжь Улан-Удэ станцевала в честь Дня города

Общество, Фото: комитет по молодёжной политике Улан-Удэ

В флешмобе участвовало более 350 человек



В столице Бурятии в преддверии празднования Дня города на площади Советов 358 молодых и талантливых жителей Улан-Удэ приняли участие в масштабном молодёжном танцевальном флешмобе «С Днём рождения, Улан-Удэ!».



- Данное количество участников флешмоба не случайность, так как именно 358 лет исполняется столице Республики Бурятия в этом году, - сообщает комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.



В честь этой даты впервые в мероприятии приняли участие города побратимы: Чита и Ялта, записав видео поздравления и творческий номер.

