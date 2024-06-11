В флешмобе участвовало более 350 человек
В столице Бурятии в преддверии празднования Дня города на площади Советов 358 молодых и талантливых жителей Улан-Удэ приняли участие в масштабном молодёжном танцевальном флешмобе «С Днём рождения, Улан-Удэ!».
- Данное количество участников флешмоба не случайность, так как именно 358 лет исполняется столице Республики Бурятия в этом году, - сообщает комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.
В честь этой даты впервые в мероприятии приняли участие города побратимы: Чита и Ялта, записав видео поздравления и творческий номер.
Молодёжь Улан-Удэ станцевала в честь Дня города
Общество, Фото:
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