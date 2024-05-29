В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре















Днём в понедельник в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии загорелись надворных построек. Первым, кто увидел пожар, стала восьмилетняя Ангелина. Девочка не растерялась и тут же сообщила о происшествии пожарным.К месту происшествия оперативно приехали пожарные и потушили возгорание на общей площади четыре квадратных метра.- Распространение огня на большие площади удалось предотвратить благодаря своевременному оповещению и быстрому реагированию дежурного караула пожарной части. В результате пожара огнём повреждена стена сарая и забор, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.8 мая личный состав 14-ой пожарной части села Багдарин приехал к Ангелине, чтобы отблагодарить её за правильные действия и собранность при обнаружении возгорания.