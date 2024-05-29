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В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре

В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре
Общество,  Фото:РА ГО и ЧС
Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара

Днём в понедельник в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии загорелись надворных построек. Первым, кто увидел пожар, стала восьмилетняя Ангелина. Девочка не растерялась и тут же сообщила о происшествии пожарным.

К месту происшествия оперативно приехали пожарные и потушили возгорание на общей площади четыре квадратных метра.


- Распространение огня на большие площади удалось предотвратить благодаря своевременному оповещению и быстрому реагированию дежурного караула пожарной части. В результате пожара огнём повреждена стена сарая и забор, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

8 мая личный состав 14-ой пожарной части села Багдарин приехал к Ангелине, чтобы отблагодарить её за правильные действия и собранность при обнаружении возгорания.



пожар дети

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