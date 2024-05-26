В Улан-Удэ сегодня будет жарко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +28



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы.



Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +24+29, местами +17+22.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Ожидается +26+28.

