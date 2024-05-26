Воздух прогреется до +28
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +24+29, местами +17+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Ожидается +26+28.
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 26.05.2024
Воздух прогреется до +28
Эрдэни Дымчиков отметил, что благодаря этому обряду человек привязывается энергетически к своей родине
Размер вознаграждения – 10 тысяч
Для военнослужащих закупили товары первой необходимости
Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплочённость коллектива
Две выпускницы претендуют на золотую медаль
Люди не могут оформить на Байкале землю в собственность и даже хоронить умерших
Турнир состоится в Таиланде
Местные жители призвали привести его в порядок
Казаки посоревнуются в укрощении лошадей, метании ножей и рубке казачьей шашкой
Турнир проведут в акватории Малого Моря
В некоторых районах пообещали +26 градусов
Его отметят соревнованиями на центральном стадионе республики
Соревнования состоятся на этих выходных
Турнир посвящён памяти абсолютной чемпионки мира