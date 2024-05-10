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Бурятия стала лучшей на этапе спартакиады учащихся России

Бурятия стала лучшей на этапе спартакиады учащихся России
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Спортсменки республики стали первыми по спортивной борьбе

Второй этап летней спартакиады учащихся России по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет прошёл в посёлке Агинское с 7 по 9 мая. Спортсмены сборной Бурятии завоевали золотые медали и отобрались на финал соревнований.

Победителями соревнований стали: Арианна З. в весовой категории 43 кг (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.), Оксана Г. в весовой категории 46 кг (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.), Сэлмэг Л. в весовой категории 57 кг (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.), Екатерина Б. в весовой категории 61 кг (СШОР №10, тренеры Мункуев С.Ю., Гулгенов Ц.Б., Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.), Светлана Н. в весовой категории 69 кг (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.), Виктория С. в весовой категории 73 кг.(СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.).

Серебряные медали завоевали Александра Н. в весовой категории 53 кг. (РСШОР, тренеры Таракановская Н.А., Базаров Б.В.), Нарана Б. в весовой категории 65 кг. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.). Бронзовая медаль у Кристины Ш. в весовой категории 49 кг. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.).

По итогам сборная Республики Бурятия завоевала первое общекомандное место, сообщает центр спортивной подготовки РБ.

Бурятия спартакиада женская борьба спорт

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