Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей

Общество, Фото: инфраструктурный блок правительства РБ

В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды



В селе Мухоршибирь стартовало строительство водовода протяжённостью более 10 километров. На объекте уже развернут строительный городок и завезена вся необходимая техника, сообщает пресс-служба инфраструктурного блока правительства Бурятии.



Построить масштабный объект, стоимостью 600 миллионов подрядная организация должна всего за год. Следить за ходом строительства и контролировать качество работ будут специалисты управления капитального строительства.



- В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. Подрядная организация уже пробурила четыре скважины и приступила к разработке котлована для трубы, которая будет подавать воду в посёлок, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Кроме того, на объекте проводятся подготовительные работы для создания котлована под резервуары. Ожидается, что воды хватит на всю северную часть села, а это около 2500 жителей и объекты социальной инфраструктуры.



В пресс-службе отметили, что жители Мухоршибири давно страдают из-зa качества питьевой воды. Сейчас им приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа и других примесей. В скором времени, эта проблема будет решена. Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

