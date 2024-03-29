В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова

Спортсмены от 10 до 17 лет выявят лучшего в армейском рукопашном бое



С 20 по 21 апреля в Иркутске состоится всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди юношей имени Героя России Балдана Цыдыпова. Турнир проведут в дворце спорта «Труд».



Участие в соревнованиях примут дети от 10 до 13 лет, а также юноши от 14 до 17 лет, сообщает федерация АРБ Иркутской области.



Напомним, что Балдан Цыдыпов родился в 1998 году в Агинском Бурятском автономном округе. После окончания Новосибирского высшего командного училища и службы в Уссурийске получил назначение в Улан-Удэ, в 5-ю отдельную гвардейскую танковую Тацинскую бригаду, проходил службу в должности командира мотострелкового взвода.



30 марта 2022 года в ходе специальной военной операции мотострелковый батальон танковой бригады попал в засаду. Тяжелораненый Балдан прикрывал огнём отход солдат из других взводов, его отважные действия спасли жизни более 150 сослуживцев. 11 июня 2022 года гвардии лейтенанту Балдану Цыдыпову было присвоено звание Герой Российской Федерации.



Возрастное ограничение: 6+.

