Он пройдёт под знаком преемственности поколений народа-победителя
Концепцию празднования в Забайкальском крае 79-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили 26 марта на организационном комитете. Ключевую идею празднования, с учётом объявленного в России Года семьи, представила министр культуры региона Ирина Левкович.
- Концепция празднования Дня Победы основывается на ценностях и традициях народа-победителя. Сохранение истории, семейные ценности, уважение и память, благодарность, единство, поддержка, жертвенность, гордость, любовь и героизм – основные ключевые смыслы, - заявила Ирина Левкович.
В ближайшее время будет представлен логотип празднования в регионе 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словами Ирины Левкович, цветовая гамма оформления: красный цвет как обозначение народа-победителя и символ Победы, золото как обозначение памяти, голубой цвет как символ надежды, чёрный цвет как обозначение чести, которую не растоптать.
В преддверии празднования Дня Победы в Забайкалье пройдёт ряд крупных мероприятий, среди которых фестиваль патриотической песни имени Иосифа Кобзона «Позывной – Победа!», в котором примет участие певица Юта, и детский патриотический культурный форум «Во имя Завтра». Также состоятся культурные, спортивные и образовательные акции, отметили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В Забайкалье обсудили идею празднования Дня Победы в крае
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