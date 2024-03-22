В Бурятии соревнуются педагоги учреждений допобразования

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Стартовал очный этап республиканского конкурса профессионального мастерства



Вчера, 21 марта, в Бурятии состоялось торжественное открытие республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2024». В нём приняли участие педагоги из разных образовательных учреждений дополнительного образования республики.



С 1 по 15 марта проходил заочный этап, на котором участники представляли своё профессиональное портфолио: дополнительную общеобразовательную программу, видео-презентацию «Визитная карточка», а также работали над авторским эссе по теме «Вклад моей дополнительной общеобразовательной программы».



После торжественного открытия, стартовал первый тур конкурса. Участники представили открытые мастер-классы на тему: «Новые формы организации обучения и воспитания в дополнительном образовании». После прошли тестовое онлайн-задание по теме «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей».



Сегодня, 22 марта, конкурсанты, показавшие лучший результат, соревнуются во втором туре. Они показывают свои профессиональные навыки в импровизационном конкурсе «Сетевая интеграция в дополнительном образовании» и принимают участие в профессиональном диалоге с представителями министерства образования и науки РБ.



- Уже совсем скоро станет известно имя победителя республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2024», - сообщили в пресс-служба министерства образования РБ.



