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В Бурятии нулевая температура

В Бурятии нулевая температура
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём около нуля градусов.

В Улан-Удэ осадки тоже обойдут стороной. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём также около нуля градусов.


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