На участках проводится викторина
В Бурятии стартовали выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки едва успели открыться и на многих из них проходят концерты, викторины и ярмарки.
Так, на УИК №633 села Тарбагатай жители райцентра принимают участие в районной муниципальной викторине «Семья, культура, история» (возрастное ограничение 0+). Выполняя простые задания они получают шанс выиграть призы.
И уже через 20 минут после начала работы участков вручили первый приз - паяльную лампу. Фотографию обладательницы приза администрация района опубликовала на странице в соцсети.
В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу
Общество, Фото:
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