В Бурятии стартовала неделя информированности о важности диспансеризации

Медики республики призывают регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры



В Бурятии с 19 по 25 февраля проходит неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. Об необходимости диспансеризации рассказали медработники городской поликлиники №6 г. Улан-Удэ.



По словам специалистов, диспансеризация – это комплекс мер, проводимых в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России и факторов риска их развития.



Как заявляют медики, все хронические заболевания развиваются постепенно и не на пустом месте. Условия, при которых вероятность возникновения заболевания становится выше, называются факторами риска. Факторы риска можно выявить задолго до того, как возникнут первые симптомы заболевания, а их коррекция позволяет значительно снизить и даже полностью предупредить развитие заболевания. К тому же выявить эти факторы значительно проще и дешевле, чем потом диагностировать и лечить уже развившийся недуг. Кроме того, выявление заболевания на ранних стадиях его развития позволяет значительно быстрее и эффективнее провести лечение и даже достигнуть полного выздоровления.



Диспансеризация позволяет выявить факторы риска онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, факторами риска которых относятся нерациональное питание, ожирение, чрезмерное потребление алкоголя, курение, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина, повышенное артериальное давление.



Так, за 2023 год в городской поликлинике №6 было охвачено диспансеризацией и профилактическими осмотрами 29 976 человек, благодаря которым были выявлены:

- злокачественные новообразования у 59 человек,

- сахарный диабет у 115 человек,

- болезни системы кровообращения у 1065 человек.



- Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия, даже если человек считает себя здоровым. Диспансеризация позволит сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости своевременно провести дополнительное обследование и лечение, - сообщили в поликлинике.



Чтобы пройти диспансеризацию необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

