В Улан-Удэ увековечат память героев СВО

В комитете по архитектуре и градостроительству городской администрации объявили конкурс на лучший эскизный проект. Он стартовал 22 декабря и продлится по 15 марта 2024-го. Приём заявок продолжается.



К участию приглашают дипломированных архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов, студентов, осваивающих эти специальности, а также авторские коллективы, специализирующиеся на архитектурной и художественной деятельности, в том числе – из других регионов. Каждому конкурсанту присвоят шифр из трёх букв и трёх цифр, чтобы обеспечить прозрачность процедуры. Один участник может подать только одну заявку и один эскизный проект.



Работы будет оценивать специальная комиссия из представителей мэрии и экспертов. Победителя ждёт денежный приз размером в 400 тысяч рублей. За второе место дадут 150 000, за третье – 50 000. Такую немалую сумму выделили, чтобы повысить престиж конкурса.



Ранее начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре Даши Анчиров рассказал, почему выбор пал именно на парк Железнодорожников.



- Мы не раз встречались с представителями «Боевого братства» и фонда «Защитники Отечества». Они были заинтересованы, чтобы мемориальный комплекс был отдельным и располагался в центре города. Таких земельных участков вообще нет, – подчеркнул Анчиров. – Единственный, который сейчас есть в центре и находится в муниципальной собственности – в парке.



О том, что в столице Бурятии появится памятник героям специальной военной операции, стало известно в декабре . Его поручил установить глава Бурятии Алексей Цыденов. С местом для будущего монумента уже определились – это парк Железнодорожников на улице Гагарина.