Сбер повысил ставки по вкладам

Изменены условия по некоторым депозитам банка



Сбербанк изменил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка.



- Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными, - заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.



Подробнее о СберВкладе и других депозитах можно узнать на сайте банка.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.

