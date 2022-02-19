Заявки принимаются до 1 марта
В Бурятии идёт приём заявок на участие в ежегодном республиканском конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда по итогам 2021 года. Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного дня охраны труда.
Конкурс проводится по номинациям:
- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций производственной сферы;
- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций непроизводственной сферы.
- Приём заявок осуществляется до 1 марта по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, в министерстве экономики Республики Бурятия, каб. 101, тел. (3012) 21-87-64, 21-47-12, - сообщает пресс-служба ведомства.
Документы для участия в конкурсе подаются в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса, номинации, официального названия и почтового адреса организации. Участие в конкурсе бесплатное.
Награждение победителей и призёров будет проходить на республиканской конференции, посвящённой Всемирному дню охраны труда.
В Бурятии выберут лучшую организацию работ по охране труда
Бизнес, Фото:
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