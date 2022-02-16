Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей

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МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids». Он может помочь родителям оградить ребёнка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента в сети.- При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7-8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.В тариф «МегаФон Kids» включена опция, закрывающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 6:00, чтобы ребёнок не проводил в сети слишком много времени.Основной целью покупки первой сим-карты детям родители называют звонки. В тарифе «МегаФон Kids» голосовые вызовы в сети МегаФона бесплатны, также включён пакет из 100 минут на номера других операторов. В стоимость также включено 10 ГБ ежемесячного мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе. Условия тарифа можно узнать на сайте МегаФона.Пользователям тарифа может быть доступен бесплатный детский контент в МегаФон ТВ – 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов. Просмотр контента не расходует трафик.Родители могут контролировать состояние мобильного счёта ребёнка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. Кроме того, на «МегаФон Kids» можно перейти с любого другого тарифа МегаФона или другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.В сентябре 2021 года МегаФон вошёл в альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.