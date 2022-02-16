 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей

Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
МегаФон предлагает решение для защиты ребёнка от интернета

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids». Он может помочь родителям оградить ребёнка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента в сети.

- При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7-8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В тариф «МегаФон Kids» включена опция, закрывающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 6:00, чтобы ребёнок не проводил в сети слишком много времени.

Основной целью покупки первой сим-карты детям родители называют звонки. В тарифе «МегаФон Kids» голосовые вызовы в сети МегаФона бесплатны, также включён пакет из 100 минут на номера других операторов. В стоимость также включено 10 ГБ ежемесячного мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе. Условия тарифа можно узнать на сайте МегаФона.

Пользователям тарифа может быть доступен бесплатный детский контент в МегаФон ТВ – 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов. Просмотр контента не расходует трафик.

Родители могут контролировать состояние мобильного счёта ребёнка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. Кроме того, на «МегаФон Kids» можно перейти с любого другого тарифа МегаФона или другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.

В сентябре 2021 года МегаФон вошёл в альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.

На правах рекламы
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
Бизнес, 15.02.2022
Школьник Цыван с четвёртого класса зарабатывает благодаря своему труду  
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
Бизнес, 15.02.2022
В Монголию через Бурятию отправились тонны сушёных и свежих овощей, фруктов, семян
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Бизнес, 15.02.2022
МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны
На льду Байкала откроют ресторан
На льду Байкала откроют ресторан
Бизнес, 14.02.2022
У мыса Бурхан можно будет поесть в ледовом общепите
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
Бизнес, 14.02.2022
Протоколы составили на юридических лиц
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
Бизнес, 14.02.2022
В прошлом году было 12 победителей
В России будут маркировать электронику
В России будут маркировать электронику
Бизнес, 14.02.2022
Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта
В Чите откроется завод железобетонных конструкций
В Чите откроется завод железобетонных конструкций
Бизнес, 12.02.2022
Свою работу предприятие начнёт уже в марте
В Улан-Удэ на 11 организаций составили протоколы за ковидные нарушения
В Улан-Удэ на 11 организаций составили протоколы за ковидные нарушения
Бизнес, 11.02.2022
Мобильные группы проверили 177 объектов за сутки
В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена
В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена
Бизнес, 11.02.2022
Желающего заняться «туалетным» бизнесом удалось найти с трудом
В Бурятии фермеры начнут выпускать консервированные яйца
В Бурятии фермеры начнут выпускать консервированные яйца
Бизнес, 11.02.2022
Экзотическое лакомство решили выпускать фермеры, у которых около пяти тысячи перепелов
Известная бурятская рекомендация поможет получить скидку в Москве
Известная бурятская рекомендация поможет получить скидку в Москве
Бизнес, 11.02.2022
Фраза «Я от дяди Баира» прижилась в столице России
«Газпром» обеспечит бесплатным газом Вечные огни
«Газпром» обеспечит бесплатным газом Вечные огни
Бизнес, 11.02.2022
Раньше за счёт компании Вечные огни горели в городах-героях и городах воинской славы
Сбер запустил доставку кредитных карт
Сбер запустил доставку кредитных карт
Бизнес, 11.02.2022
Сбербанк запустил сервис бесплатной курьерской доставки кредитных карт клиентам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^