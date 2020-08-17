В выходные в Бурятии произошла череда аварий с погибшими и пострадавшими
В воскресенье около трёх часов дня в Прибайкальском районе Бурятии погиб 48-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер». У мотоциклиста не было прав управления транспортным средством, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В районе селе Троицк при выезде на 386 км федеральной трассы «Байкал» мотоциклист не предоставил преимущества в движении и влетел в грузовой автомобиль «КамАЗ».
Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Ещё одно смертельное ДТП произошло в субботу в Улан-Удэ. На улице Сахьяновой погиб пенсионер, попавший под колёса Porsche Cayenne.
Накануне в Улан-Удэ велосипедист нарушил правила движения и был сбит автомобилем.
Ещё один наезд произошёл в субботу, когда микроавтобус задним ходом сбил пенсионерку.
В тот же день в столице Бурятии были сбиты два ребёнка, 7 и 9 лет.
В Бурятии мотоциклист влетел под грузовик и погиб
Происшествия, Фото:
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