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В Бурятии мотоциклист влетел под грузовик и погиб

В Бурятии мотоциклист влетел под грузовик и погиб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В выходные в Бурятии произошла череда аварий с погибшими и пострадавшими

В воскресенье около трёх часов дня в Прибайкальском районе Бурятии погиб 48-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер». У мотоциклиста не было прав управления транспортным средством, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В районе селе Троицк при выезде на 386 км федеральной трассы «Байкал» мотоциклист не предоставил преимущества в движении и влетел в грузовой автомобиль «КамАЗ».

Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в субботу в Улан-Удэ. На улице Сахьяновой погиб пенсионер, попавший под колёса Porsche Cayenne.

Накануне в Улан-Удэ велосипедист нарушил правила движения и был сбит автомобилем.

Ещё один наезд произошёл в субботу, когда микроавтобус задним ходом сбил пенсионерку.

В тот же день в столице Бурятии были сбиты два ребёнка, 7 и 9 лет.


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