Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник
В Кижингинском районе Бурятии зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом. Из них 147 – жители самого района. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- На сегодня выявляют ещё случаи, но уже третьего-четвёртого круга. Будем ожидать локализации, есть единичные случаи, - пояснила Елена Кузьмина.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова добавила, что есть и положительные новости, связанные с Кижингинским районом. Накануне были выписаны выздоровевшие первые 12 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 мая район закрыт на карантин. Запрещён въезд и выезд за его пределы. Запрет касается также перемещения между населёнными пунктами внутри района. Приостановлена работа организаций всех форм собственности, за исключением жизнеобеспечивающих. Вскоре, впрочем, разрешили работу 16 предприятиям.
Первый случай заболевания в Кижингинском районе был выявлен 27 апреля. Заболевший – местный житель, который контактировал со многими людьми.
На утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных).
В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
Общество, Фото:
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