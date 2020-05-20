 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19

В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник

В Кижингинском районе Бурятии зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом. Из них 147 – жители самого района. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- На сегодня выявляют ещё случаи, но уже третьего-четвёртого круга. Будем ожидать локализации, есть единичные случаи, - пояснила Елена Кузьмина.

Министр здравоохранения Евгения Лудупова добавила, что есть и положительные новости, связанные с Кижингинским районом. Накануне были выписаны выздоровевшие первые 12 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 мая район закрыт на карантин. Запрещён въезд и выезд за его пределы. Запрет касается также перемещения между населёнными пунктами внутри района. Приостановлена работа организаций всех форм собственности, за исключением жизнеобеспечивающих. Вскоре, впрочем, разрешили работу 16 предприятиям.

Первый случай заболевания в Кижингинском районе был выявлен 27 апреля. Заболевший – местный житель, который контактировал со многими людьми.

На утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных).

коронавирус профилактика Кижингинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
Общество, 20.05.2020
Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник
В Бурятию идёт летняя погода
В Бурятию идёт летняя погода
Общество, 20.05.2020
В ближайшие дни ожидается потепление
9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн
9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн
Общество, 20.05.2020
С момента временного прекращения личного приёма граждан в структурных подразделениях республиканской службы судебных приставов прошло два месяца
В Бурятии военные сносят ветхие здания
В Бурятии военные сносят ветхие здания
Общество, 20.05.2020
Запланировано разрушить более 15 объектов
Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Общество, 20.05.2020
Тренировки проходили для поддержания системы связи
В Иркутской области инспектор ГИБДД спас кота с дерева
Общество, 20.05.2020
Кот просидел на дереве несколько дней
В Улан-Удэ наградили росгвардейцев, поймавших таранившего АЗС водителя
В Улан-Удэ наградили росгвардейцев, поймавших таранившего АЗС водителя
Общество, 20.05.2020
Мужчина пытался протаранить АЗС на улице Приречная
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
Общество, 20.05.2020
Что нового произошло в музее за время режима самоизоляции, какие выставки здесь планируют в будущем провести, рассказали специалисты музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»
В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»
Общество, 20.05.2020
«Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево», - отмечают пользователи
В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом
В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом
Общество, 20.05.2020
Мужчина был подключён к ИВЛ с начала лечения
Работающим пенсионерам продлили больничные
Работающим пенсионерам продлили больничные
Общество, 20.05.2020
Электронные больничные необходимы для того, чтобы пенсионеры в полной мере могли соблюдать режим самоизоляции
В Улан-Удэ не утихают дискуссии по поводу уничтожения кустарников
В Улан-Удэ не утихают дискуссии по поводу уничтожения кустарников
Общество, 20.05.2020
Одним из вариантов, который спас бы кустарники, могла стать высадка яблонь между полос автодороги  
В Бурятии лесники спасли застрявшую в бочке сову
В Бурятии лесники спасли застрявшую в бочке сову
Общество, 20.05.2020
Сова попала в ловушку, из которой сама бы не выбралась
Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц
Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц
Общество, 20.05.2020
Лишь единицы заявили, что тратят на обслуживание автомобиля огромные суммы
В Улан-Удэ продолжается озеленение по программе «Зелёный город»
В Улан-Удэ продолжается озеленение по программе «Зелёный город»
Общество, 20.05.2020
На Левом берегу высадили яблони, клёны и тополя

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^