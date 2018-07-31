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В ДТП на трассе в Бурятии пострадала пассажирка «БМВ»

В ДТП на трассе в Бурятии пострадала пассажирка «БМВ»
Происшествия,  Фото:Антон Хамаганов
Женщина-водитель на легковушке вылетела на «встречку» и врезалась в иномарку

Накануне днём, 30 июля, на трассе «Байкал» недалеко от села Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии произошло ДТП.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 49-летняя женщина за рулём «Тойоты Ист» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «БМВ» под управлением 34-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка «БМВ». Она была осмотрена медиками и отпущена домой, - уточнили в Госавтоинспекции.

Также в ведомстве отметили, что оба водителя были трезвы.

Свидетели запечатлели последствия аварии. За несколько метров до места происшествия видны разбросанные амортизаторы, вырванные колёса, битые стёкла. 




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