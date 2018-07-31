В ДТП на трассе в Бурятии пострадала пассажирка «БМВ»









Накануне днём, 30 июля, на трассе «Байкал» недалеко от села Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии произошло ДТП.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 49-летняя женщина за рулём «Тойоты Ист» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «БМВ» под управлением 34-летнего мужчины.- В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка «БМВ». Она была осмотрена медиками и отпущена домой, - уточнили в Госавтоинспекции.Также в ведомстве отметили, что оба водителя были трезвы.Свидетели запечатлели последствия аварии. За несколько метров до места происшествия видны разбросанные амортизаторы, вырванные колёса, битые стёкла.