В Бурятии из-за женщины без прав в ДТП пострадали три человека

В воскресенье, 29 июля, в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими. Виновницей аварии стала 27-летняя девушка, управлявшая «Тойота Калдиной». При этом с апреля она была лишена водительских прав.
- Следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» на 306 км, водитель не справилась с рулевым управлением и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2121» под управлением 32-летнего водителя, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека в «Ниве»: водитель и женщины, 55 и 48 лет.
В автоинспекции по Бурятии уточнили, что водительский стаж виновницы ДТП – с 2017 года.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в субботу произошло два крупных ДТП: в одном из них пострадали 5 человек, в другом погибла женщина.
В воскресенье в Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель мотоцикла.
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