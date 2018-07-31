В Бурятии «Филдер» сбил 13-летнего велосипедиста

ДТП произошло на «зебре»
Накануне, 30 июля, в городе Кяхта под колёса автомобиля попал 13-летний велосипедист. Наезд произошёл на «зебре».
- Около 4 часов дня 37-летний водитель автомашины «Тойота Королла Филдер», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста 2005 года рождения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
По правилам дорожного движения, на «зебре» велосипедисты должны следовать пешком.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз ДТП с юным велосипедистом в Бурятии произошло в конце мая в Заиграевском районе.
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Происшествия, Фото:
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