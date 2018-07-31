Мотоциклист пострадал при наезде на пешехода в Улан-Удэ

















Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 287 ДТП, погибло 10 человек, травмировано 363 человека. За аналогичный период прошлого года произошло 298 ДТП, погибло 10 человек; травмировано 373 человек.



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С травмами в БСМП также был доставлен и пешеход, уточнили в УГИБДД по Бурятии.Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 287 ДТП, погибло 10 человек, травмировано 363 человека. За аналогичный период прошлого года произошло 298 ДТП, погибло 10 человек; травмировано 373 человек.

Накануне около 12 ночи 19-летний водитель мотоцикла «Ямаха» сбил 43-летнего пешехода, переходящего дорогу не по «зебре». Дорожное происшествие произошло в районе остановки «Саяны» на улице Терешковой.В результате ДТП мотоциклист при падении получил травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой, внутричерепной гипертензией, ушибами правого предплечья и голени, закрытой травмой брюшной полости он был доставлен в БСМП. Однако после осмотра медиками был отпущен домой.