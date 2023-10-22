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В пригородном селе Бурятии зреет недовольство обновлённым мостом

В пригородном селе Бурятии зреет недовольство обновлённым мостом
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо 24/7»
Тарбагатайцы потребовали вновь привести его в порядок

Жители пригородного села Тарбагатай крайне недовольны состоянием моста через реку Куйтунка. На него уже жаловались в конце августа. Тогда в группе группе «Тарбагатай-инфо 24/7» рассказали: те, кто живёт поблизости, страдают от проезжающих мимо автомобилей, в особенности – большегрузов. В домах всё буквально ходит ходуном.

- По нашему обращению приезжала бригада, полдня поработала и заделала только ямы на деформационных швах моста, а на полосе в сторону Мухоршибири остались выбоины, – поделились сельчане. – Да и на той, что наспех отремонтировали, они тоже появились. По-прежнему трясётся мебель, особенно если машины едут в сторону Мухоршибири. Большегрузов в сутки проходит больше тысячи.

Местные поинтересовались, когда, наконец, сделают качественный ремонт и перестанут «издеваться над людьми». По их словам, перед сооружением с обеих сторон постоянно латают две ямы. «Такой ремонт провели примерно месяц назад. С одной стороны всё в удовлетворительном состоянии, а с другой опять весь асфальт вздулся», – отметили они.

Спустя два месяца ситуация не особо улучшилась. Неровности вроде как устранили, но качество работ людей не устраивает. «Когда будет ремонт моста? Наше терпение на исходе», – заявили тарбагатайцы на днях в той же районной группе.


В Упрдор «Южный Байкал» сообщили: объект находится на гарантийном обслуживании до 2028 года. Капитальный ремонт можно сделать только по истечении этого срока.

Сейчас подрядная организация устраняет на переправе деформационные швы и ямы. Их появление объяснили нагрузкой на федеральную автодорогу. До этого с дефектами на подходах к мосту разбирались буквально неделю назад – 13-го числа.
мост ремонт

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