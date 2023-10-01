«Бурятия – лайк»: «Импровизаторы» побывали в Улан-Удэ

























В завершении мастер-класса ведущие сделали уникальный дизайн футболок. После по наводке Дмитрия Позова отправились в шаманский центр, где изготовили оберег из хадаков. Шаман провёл обряд, чтобы гости отправились домой без приключений.













Юмористы шоу «Импровизаторы»побывали в Бурятии. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко сняли новый выпуск «Чё делаем? Куда идём? | Улан-Удэ». Передача получилась живой, интересной. Было много шуток, что сделало выпуск оригинальным, в отличие от привычных туристических передач.Задача каждого юмориста — найти «своё» место и удивить им остальных. Первым делом они отправились на локацию Антона Шастуна в этнокомплекс в Ацагатской долине Заиграевского района. Здесь их поприветствовали хадаками, провели обряд очищения огнём, научили стрелять из лука, вязать из овечьей шерсти, играть в национальную игру в кости.Затем они вернулись в Улан-Удэ и отправились на мастер-класс по монгольской каллиграфии. Эту локацию выбрал Арсений Попов.- После сегодняшнего мастер-класса мы научимся читать? – в шутку поинтересовался Дмитрий Позов.- Нет, но вы сможете написать своё имя, - ответила ему основательница арт-студии Арюна.Завершился выпуск поездкой на озеро Байкал в Баргузинском заповеднике. В путешествие по воде они отправились на стильном тёмном катере. А после поездки окунулись в термальный источник.- Бурятия – лайк. Едем дальше, - подытожили юмористы, завершая передачу.- Так, амар мэндэ? – вопрошающе строил Арсений Попов.- Нет. Баяртай, - ответил ему Сергей Матвиенко.- Ты посмотри-ка! – отреагировали соведущие и попрощались с Бурятией.