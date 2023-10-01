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«Бурятия – лайк»: «Импровизаторы» побывали в Улан-Удэ

«Бурятия – лайк»: «Импровизаторы» побывали в Улан-Удэ
Общество,  Фото:screenshots
Юмористы сняли интересную передачу про республику

Юмористы шоу «Импровизаторы» (возрастное ограничение 16+) побывали в Бурятии. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко сняли новый выпуск «Чё делаем? Куда идём? | Улан-Удэ» (возрастное ограничение 18+). Передача получилась живой, интересной. Было много шуток, что сделало выпуск оригинальным, в отличие от привычных туристических передач.

Задача каждого юмориста — найти «своё» место и удивить им остальных. Первым делом они отправились на локацию Антона Шастуна в этнокомплекс в Ацагатской долине Заиграевского района. Здесь их поприветствовали хадаками, провели обряд очищения огнём, научили стрелять из лука, вязать из овечьей шерсти, играть в национальную игру в кости.




Затем они вернулись в Улан-Удэ и отправились на мастер-класс по монгольской каллиграфии. Эту локацию выбрал Арсений Попов.

- После сегодняшнего мастер-класса мы научимся читать? – в шутку поинтересовался Дмитрий Позов.
- Нет, но вы сможете написать своё имя, - ответила ему основательница арт-студии Арюна.



В завершении мастер-класса ведущие сделали уникальный дизайн футболок. После по наводке Дмитрия Позова отправились в шаманский центр, где изготовили оберег из хадаков. Шаман провёл обряд, чтобы гости отправились домой без приключений.
 

Завершился выпуск поездкой на озеро Байкал в Баргузинском заповеднике. В путешествие по воде они отправились на стильном тёмном катере. А после поездки окунулись в термальный источник.

- Бурятия – лайк. Едем дальше, - подытожили юмористы, завершая передачу.
- Так, амар мэндэ? – вопрошающе строил Арсений Попов.
- Нет. Баяртай, - ответил ему Сергей Матвиенко.
- Ты посмотри-ка! – отреагировали соведущие и попрощались с Бурятией.




телешоу туризм

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