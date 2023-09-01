01 сентября

31 августа

Популярное

Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума

Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума
Общество, 
Бурятия готовит обширную культурную программу на выставку «Улица Дальнего Востока»

Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоится VIII Восточный экономический форум (возрастное ограничение 6+). В форуме участвует b делегация от республики.

Артисты из Бурятии дадут концерты на двух площадках – главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» и на площадке перед входом в павильон Республики Бурятия.

Зрители увидят выступления ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», солистов ансамбля песни и танца «Байкальские волны», Большекуналейского семейского хора, с вокальными номерами выступят солисты Бурятской государственной филармонии. Также выступит группа «Сезон дождей».

Изюминкой станет появление «беловолосой шаманки» Арюны Нимаевой, которая не только искусно играет на моринхуре, но и обладает уникальной техникой горлового пения.

- Помимо этого мы приготовили мастер-классы: гости выставки смогут изучить танцы пяти бурятских родов: сартулов, сонголов, эриритов, булагатов и хори, принять участие в играх и забавах русских, семейских и казаков. А после – немного замедлиться и послушать звучание моринхура, - рассказал руководитель культурной программы Бурятии на ВЭФ-2023 Александр Малханов.

Уже 4 сентября первые артисты выезжают во Владивосток, а с 7 сентября начнутся репетиции на главной сцене.

форум

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ: «В стенах обновлённой школы у вас всё получится»
Мэр Улан-Удэ: «В стенах обновлённой школы у вас всё получится»
Общество, 01.09.2023
Игорь Шутенков поздравил учеников школы №52
В Улан-Удэ сбитая собака выжила благодаря неравнодушным детям
В Улан-Удэ сбитая собака выжила благодаря неравнодушным детям
Общество, 01.09.2023
Животное билось в предсмертной агонии в самом центре города 
На Ольхоне спасают ослабленного чёрного аиста
На Ольхоне спасают ослабленного чёрного аиста
Общество, 01.09.2023
Вероятно, он отбился от своей стаи, летящей на зимовку
Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума
Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума
Общество, 01.09.2023
Бурятия готовит обширную культурную программу на выставку «Улица Дальнего Востока»
Бурятия преобразила школу в подшефном районе ДНР
Бурятия преобразила школу в подшефном районе ДНР
Общество, 01.09.2023
Здание капитально отремонтировали к новому учебному году
В Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон донорства костного мозга
В Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон донорства костного мозга
Общество, 01.09.2023
В Бурятию прибыл aмбaccaдop донорства костного мозга Артём Aлиcкepoв
Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии
Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии
Общество, 01.09.2023
Они признались, что зашли в карьерный тупик
Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Общество, 01.09.2023
Собак и кошек просят не бросать на дачах
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Общество, 01.09.2023
Дмитрий Будашкаев рассказал, что работал с удовольствием
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Общество, 01.09.2023
Жителям республики выдали жилищные кредиты на 24 с лишним миллиарда рублей
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
Общество, 01.09.2023
Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^