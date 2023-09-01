Бурятия готовит обширную культурную программу на выставку «Улица Дальнего Востока»
Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоится VIII Восточный экономический форум (возрастное ограничение 6+). В форуме участвует b делегация от республики.
Артисты из Бурятии дадут концерты на двух площадках – главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» и на площадке перед входом в павильон Республики Бурятия.
Зрители увидят выступления ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», солистов ансамбля песни и танца «Байкальские волны», Большекуналейского семейского хора, с вокальными номерами выступят солисты Бурятской государственной филармонии. Также выступит группа «Сезон дождей».
Изюминкой станет появление «беловолосой шаманки» Арюны Нимаевой, которая не только искусно играет на моринхуре, но и обладает уникальной техникой горлового пения.
- Помимо этого мы приготовили мастер-классы: гости выставки смогут изучить танцы пяти бурятских родов: сартулов, сонголов, эриритов, булагатов и хори, принять участие в играх и забавах русских, семейских и казаков. А после – немного замедлиться и послушать звучание моринхура, - рассказал руководитель культурной программы Бурятии на ВЭФ-2023 Александр Малханов.
Уже 4 сентября первые артисты выезжают во Владивосток, а с 7 сентября начнутся репетиции на главной сцене.
Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума
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