В Бурятии «Байкал соберёт друзей» на праздник

Мероприятие состоится в Прибайкальском районе



29 июля в Бурятии пройдёт праздник «Байкал собирает друзей». Прибайкальский район ежегодно проводит этот культурно-спортивный праздник на берегу озера Байкал, привлекая более 1000 туристов с разных уголков России.



Зрителей порадуют своими номерами творческие коллективы района. Также состоятся конкурсы, на спортивной площадке выступят спортсмены: гиревики, стрелки, силачи в толкании камня. Кроме того, пройдут и соревнования по пляжному волейболу.



Будут открыты различные площадки с сувенирной продукцией, детскими игровыми программами и народными забавами. Вечером для гостей праздника планируют концерт творческих коллективов и солистов района.



Праздник начнётся в 12:00 в селе Турка, напротив здания администрации ОЭЗ «Байкальская Гавань».



Возрастное ограничение: 6+.

