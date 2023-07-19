Мероприятие состоится в Прибайкальском районе
29 июля в Бурятии пройдёт праздник «Байкал собирает друзей». Прибайкальский район ежегодно проводит этот культурно-спортивный праздник на берегу озера Байкал, привлекая более 1000 туристов с разных уголков России.
Зрителей порадуют своими номерами творческие коллективы района. Также состоятся конкурсы, на спортивной площадке выступят спортсмены: гиревики, стрелки, силачи в толкании камня. Кроме того, пройдут и соревнования по пляжному волейболу.
Будут открыты различные площадки с сувенирной продукцией, детскими игровыми программами и народными забавами. Вечером для гостей праздника планируют концерт творческих коллективов и солистов района.
Праздник начнётся в 12:00 в селе Турка, напротив здания администрации ОЭЗ «Байкальская Гавань».
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии «Байкал соберёт друзей» на праздник
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