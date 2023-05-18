Её прогнозируют в столице и шести районах республики
В Бурятии объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В четверг, 18 мая, её обещают в Улан-Удэ и шести районах – Бичурском, Заиграевском, Тарбагатайском, Закаменском, Иволгинском и Селенгинском. Об этом сообщает республиканское управление МЧС со ссылкой на гидрометцентр.
С 1 мая по всей Бурятии действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Под табу также – вход и въезд в леса. Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
В Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность
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