С ней не могут разобраться уже несколько месяцев
В региональном отделении Народного фронта ещё осенью взялись за огромную свалку, которая образовалась на набережной в центре Улан-Удэ. Там скопился строительный мусор на площади почти в 44 тысячи квадратных метров. По словам общественников, произошло всё с разрешения управления капитального строительства (УКС) Бурятии.
На берег Селенги свозили отходы разного класса опасности, остающиеся после ремонта театра кукол «Ульгэр» и реконструкции дамбы. После того, как на это обратили внимание «фронтовики», прокуратура призвала свалку нелегальной и обязала её ликвидировать.
В итоге эта история дошла до суда. «Фронтовики» отметили: стройматериалы продолжают складировать на набережной.
- После нашего повторного обращения прокуратура сообщила, что привлекла к дисциплинарной ответственности должностное лицо УКСа, а из-за неисполнения первого представления (в ноябре) подала в суд на три стороны, чтобы понудить управление капстроительства и подрядчиков к ликвидации опасного объекта, находящегося в водоохранной зоне, – разъяснили в Народном фронте.
Изначально на вывоз мусора заложили три с лишним миллиона рублей. Но после того, как участок по представлению прокуратуры освободили от 500 кубометров отходов, выяснилось, что фактические затраты превысили стоимость по смете. В 2023 году сумму контракта решили увеличить.
- Бетонные плиты обещают вывезти весной, остальное – после изменения сметы. Подрядчик должен сделать расчёты и обосновать расходы, но он с этим не торопится, – заявили ранее активисты.
Они выразили недоумение, почему смету не скорректировали заранее. Общественники настаивали на полном вывозе отходов без затягивания сроков. В ходе проверки в Росприроднадзор направили запрос для оценки площади загрязнения и размера ущерба, причинённого окружающей среде.
История со стихийной свалкой на набережной Улан-Удэ дошла до суда
Общество, Фото:
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