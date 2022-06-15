В республике в этот день пройдут Сурхарбан, велопробег и различные соревнования
25 июня вся страна будет отмечать ХХХIII всероссийский Олимпийский день. Бурятия не останется в стороне и присоединится к этому мероприятию.
В этот день все спортивные мероприятия, проходящие на территории республики будут приурочены к празднованию Олимпийского дня. Жителей и гостей республики ждут крупные и масштабные события: республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан» (0+), ХV Байкальский веломарафон (0+), соревнования по плаванию и лёгкой атлетике в честь олимпийцев Бурятии.
Также на различных площадках, в летних-оздоровительных лагерях пройдут мероприятия, посвящённые Олимпийскому дню. Это конкурсы на знание олимпийской тематики, автограф сессии с олимпийцами Бурятии. Победителям и призёрам будут вручены сувенирная продукция с символикой олимпийского дня, а всем участникам дипломы, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что Олимпийский день – это массовый спортивный праздник, который проводится с 1990 года во всех субъектах России и отражает национальные спортивные традиции регионов страны.
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Бурятия присоединится в празднованию Олимпийского дня
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