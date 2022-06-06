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В Бурятии после двухлетнего перерыва пройдёт Сурхарбан

В Бурятии после двухлетнего перерыва пройдёт Сурхарбан
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Абсолютный победитель по бухэ барилдаан получит более 50 тысяч рублей

В Бурятии после двухлетнего перерыва проведут республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан» (0+). Он состоится с 25 по 26 июня в традиционном формате на двух площадках.

Все районы республики представят свои команды в разных видах. Участники будут состязаться в конных скачках, гиревом спорте, разбивании хребтовой кости, бурятских шахматах шатар, стрельбе из национального лука и национальной борьбе бухэ барилдаан. Зрителям также обещают насыщенную культурную программу.

Сельские и районные этапы отбора стартуют 10 июня. До 17 июня команды должны успеть подать заявку на участие в республиканском Сурхарбане.

24 июня в 13:00 откроются конные скачки на ипподроме Иволгинского дацана. Все остальные виды соревнований состоятся 25 июня на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Там же пройдёт торжественное открытие республиканского Сурхарбана в 18:00.

В конных скачках наездниками могут быть дети, возрастная категория – от 13 лет. Однако у ребёнка должно быть согласие родителей, допуск врача, страховка и прочие сопроводительные документы.

В этом году прибавили количество весовых категорий по гиревому спорту и бухэ барилдаан. Также дополнительно добавили количество дистанций по конным скачкам (от 6 до 10) и увеличили количество возрастных категорий по разбиванию хребтовой кости.

Главным судьёй Сурхарбана стал директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва Будажап Цоктоев. Он отметил, что в соревнованиях по стрельбе из лука и в шахматах будет участвовать отдельная категория ветеранов.

- Каждую команду обязательно должен представлять ветеран в шатар наадан. В стрельбе из лука также. Женщины допускаются от 55 и старше, а мужчины от 65 и старше, - пояснил Будажап Цоктоев.

В суперфиналах по национальной борьбе и стрельбе из лука абсолютные победители получат денежный приз в размере более 50 тысяч рублей. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

- В этом году Сурхарбан будет являться одним из этапов на всебурятский крупный праздник «Алтаргана», который пройдёт в Забайкальском крае. Поэтому нынче этот статус особенный, всех приглашаем! – призвал Козырев.

Республиканский Сурхарбан, как и многие культурно-массовые мероприятия, не проводились уже два года из-за коронавирусных ограничений. Последний раз его удалось провести в 2019 году. Тогда победителем в общекомандном зачёте стал Закаменский район. Второе место забрала команда Селенгинского района, третье занял Октябрьский район Улан-Удэ. 
Сурхарбан

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