В Бурятии проедут очередной Байкальский веломарафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут 25 июня



В Бурятии 25 июня состоится XV Байкальский веломарафон. В этом году ожидается участие более 1000 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта.



Трасса веломарафона пройдёт вдоль восточного побережья Байкала, от Улан-Удэ до Усть-Баргузина. Спортсмены посоревнуются на 10 различных дистанциях от 100 метров до 260 км, в 25 возрастных группах.



Программа соревнований

8:00 – Старт на 260 км, Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка (лагерь «Огонёк»)

10:00 – Старт на 200 км, п. Турунтаево, ул. Комаровка, 36а/1 (кафе «Привал»)

14:00 – Старт на 100 км, «ОЭЗ Байкальская гавань»

16:30 — Старт на 40 км, остановка для водителей Хэльмын Хушун «Святой Нос»

16:30 – Старт на 15 км, м. Ключ

17:00 – Старт Baby-марафона на 2 км, АЗС в п. Усть-Баргузин

17:00 – Старт Baby-марафона на 1 км, ул. Ленина

18:30 — Церемония награждения



Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и призами от спонсоров. После велогонки состоится развлекательная программа. Об этом сообщает сайт веломарафона.



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