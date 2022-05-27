Соревнования пройдут 25 июня
В Бурятии 25 июня состоится XV Байкальский веломарафон. В этом году ожидается участие более 1000 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта.
Трасса веломарафона пройдёт вдоль восточного побережья Байкала, от Улан-Удэ до Усть-Баргузина. Спортсмены посоревнуются на 10 различных дистанциях от 100 метров до 260 км, в 25 возрастных группах.
Программа соревнований
8:00 – Старт на 260 км, Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка (лагерь «Огонёк»)
10:00 – Старт на 200 км, п. Турунтаево, ул. Комаровка, 36а/1 (кафе «Привал»)
14:00 – Старт на 100 км, «ОЭЗ Байкальская гавань»
16:30 — Старт на 40 км, остановка для водителей Хэльмын Хушун «Святой Нос»
16:30 – Старт на 15 км, м. Ключ
17:00 – Старт Baby-марафона на 2 км, АЗС в п. Усть-Баргузин
17:00 – Старт Baby-марафона на 1 км, ул. Ленина
18:30 — Церемония награждения
Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и призами от спонсоров. После велогонки состоится развлекательная программа. Об этом сообщает сайт веломарафона.
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В Бурятии проедут очередной Байкальский веломарафон
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