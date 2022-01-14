Поддержку получил общественный проект «Старый город»
Проект «Старый город» второй раз выиграл президентский грант. Об этом сообщила в соцсети одна из инициаторов проекта Аюна Пивоварова.
«Старый город» объединяет активных горожан Улан-Удэ, готовых улучшать внешний облик старинной части столицы Бурятии.
- Мечты сбываются в канун Старого Нового года. Мы победили! Благодарим фонд президентских грантов за высокую оценку значимости нашего проекта и оказанную поддержку уже во второй раз! - написала Пивоварова.
По её словам, у сообщества активных горожан появилась возможность не только покрасить фасады памятников архитектуры, но и провести настоящие реставрационные работы, пригласить и обменяться опытом с лучшими федеральными экспертами, провести межрегиональную научно -практическую конференцию, продолжить менять облик улиц старого города.
- И у нас есть ещё одна мечта – провести настоящий праздник на этих улицах, на которых его не было более века, - поделилась инициатор проекта.
Как сообщал «Байкал Daily», проект «Старый город» стартовал в Улан-Удэ в 2019 году. Одно из первых начинаний фонда – покраска в центре города (ул. Коммунистическая 4а и 6б) двух деревянных домов, которые являются объектами культурного наследия.
Проект улан-удэнцев выиграл президентский грант
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