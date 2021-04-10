 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 апреля

09 апреля

Популярное

В Бурятии военные приведут в порядок памятники

В Бурятии военные приведут в порядок памятники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Работы проведут в городах и сёлах

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), Юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Бурятии к 76-летию Великой Победы.

Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, сёлах республики. Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов.

- Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Общество, 10.04.2021
Женщина украла деньги с чужой карты 
В Бурятии детям напомнили ПДД
В Бурятии детям напомнили ПДД
Общество, 10.04.2021
Профилактическое проводили школьники   
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
Общество, 10.04.2021
Проверки прошли в Прибайкальском районе
В Этнографическом музее в Улан-Удэ медведица показала медвежат
В Этнографическом музее в Улан-Удэ медведица показала медвежат
Общество, 10.04.2021
Историческое событие случилось накануне 
Было — стало: Дворец пионеров
Было — стало: Дворец пионеров
Общество, 10.04.2021
Представляем архивные снимки фотокорреспондента Сергея Тарасенко 
Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света
Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света
Общество, 10.04.2021
Отключение произошло в первой половине дня 
Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Общество, 10.04.2021
За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев 
«Завоевали серебро»: Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров уникального чемпионата
«Завоевали серебро»: Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров уникального чемпионата
Общество, 10.04.2021
Более десяти тысяч километров прошли участники команды Заиграевского района, чтобы получить медаль всероссийских соревнований по фоновой ходьбе
В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе
В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе
Общество, 10.04.2021
В ДТП столкнулись «Истана» и «Тойота»
В Бурятии пройдут поисково-спасательные учения отряда «ЛизаАлерт»
В Бурятии пройдут поисково-спасательные учения отряда «ЛизаАлерт»
Общество, 10.04.2021
Предварительная регистрация проводится до 15 апреля включительно
В Кяхте откроется выставка о космонавте Николае Рукавишникове
В Кяхте откроется выставка о космонавте Николае Рукавишникове
Общество, 10.04.2021
Три года его жизни были связаны с этим городом
В Бурятии ожидается снег
В Бурятии ожидается снег
Общество, 10.04.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не прогнозируется 
В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
Общество, 09.04.2021
Традиционно марафон состоится в Баргузинском заливе в селе Максимиха
В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
Общество, 09.04.2021
Мероприятие пройдёт на площади Ленина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^