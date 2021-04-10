В Бурятии военные приведут в порядок памятники

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работы проведут в городах и сёлах



Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), Юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Бурятии к 76-летию Великой Победы.



Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, сёлах республики. Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов.



- Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



