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В Иркутской области воссоздали флигель для ямщиков

В Иркутской области воссоздали флигель для ямщиков
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Новая экспозиция появилась в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»

Создание экспозиции «Флигель для ямщиков» завершено в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области. Экспозиция размещена в усадьбе почтовой станции. Она представляет собой воссозданную по аналогу почтовую станцию Малиновскую 1877 года постройки

В состав усадьбы входит станционный дом, который выполнял одновременно функции постоялого двора и жилья для служителя почты, флигель для ямщиков, амбар-кобрик, навес для лошадей, завозня для транспорта. Въездные ворота венчает изображение государственного герба Российской империи.

Внутри флигеля для ямщиков расположены русская печь, длинный стол, просторные нары для отдыха, широкие скамьи, которые часто использовались как спальное место. В помещении чулана представлена конская упряжь.

В ХIХ-начале ХХ века почтовые станции являлись государственными учреждениями, где производился обмен почтой между ямщиками и станционными служащими. Проезжавшим за определённую плату предоставлялся отдых, горячая еда, возможность смены лошадей. Ямщики останавливались в специально предназначенном для них помещении. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

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музей история Иркутская область
 
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