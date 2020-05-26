К челленджу «Зелёный город» присоединяются новые желающие
Редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Улан-Удэ Игорь Озеров и экоактивистка Татьяна Никифорова поддержали челлендж «Зелёный город». Они посадили саженцы сирени и калины возле мемориального комплекса «Поклонный крест».
- Приняла эстафету по посадке деревьев от Солбона Санжиева. Радует, что одной из приоритетных задач в городе стало озеленение. Каждый день хожу по городу и вижу, как много новых деревьев высажено. Пусть эти деревья приживутся и наш город будет зелёным, чистым и красивым, – отметила Татьяна Никифорова.
Игорь Озеров отметил, что с большим удовольствием принял участие в челлендже.
– Впечатления от челленджа самые прекрасные. Я полвека в Улан-Удэ живу, впервые посадил что-то не на своём участке, а принял участие в озеленение города. Тем более в таком историческом месте – в створе улицы Соборная с видом на Одигитриевский храм. Рад, что в городе занялись не только цветами, но и деревьями и кустарниками, – подчеркнул он.
Присоединиться к челленджу может каждый. Надо высадить дерево, сфотографировать его, выложить в Инстаграм с хэштегом #НовостиУУ #ЗеленыйУУ, отметить друзей, которым передаешь эстафету.
Чтобы принять участие в посадке, жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в озеленении столицы Бурятии приняли участие бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов и певица Мэдэгма Доржиева.
Журналист и экоактивист посадили саженцы в Улан-Удэ
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