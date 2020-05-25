Мэдэгма Доржиева и Анатолий Михаханов высадили в Улан-Удэ морошку

В озеленении столицы Бурятии приняли участие бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов и певица Мэдэгма Доржиева.
- За остановкой на Октябре будет расти морошка. Уверена, она приживётся, и никто её не затопчет, пока она малюсенькая, - поделилась в Instagram Мэдэгма Доржиева.
Во время мероприятия прохожие останавливались и просили сфотографироваться с ними не певицу, а Анатолия Михаханова.
- А пока копались, прохожие останавливались и просили сфотографироваться… не со мной… с Толей. Он такой хозяйственный и классный! Кстати, свободный парень. Девочки, прошу обратить внимание! – отмечает Мэдэгма Доржиева.
Анатолий Михаханов поблагодарил её за комплимент. «Вы очень милая и добродушной души человек!» - также написал он.
В официальных группах мэрии Улан-Удэ говорится о том, что в челлендже «Зеленый город» может принять участие любой желающий.
- Надо высадить дерево, сфотографировать его, выложить в «Инстаграм» с хэштегом #НовостиУУ #ЗеленыйУУ, отметить друзей, которым передаёшь эстафету, - добавляют в администрации города.
Муниципальная программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году. В 2020 году на эти цели из бюджета Улан-Удэ выделено 107 млн. рублей. В общей сложности должно быть высажено 23 тысячи деревьев, 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов, сообщили в комитете городского хозяйства.
По программе «Зелёный город» к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. На сегодня показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца.
Между тем, как сообщал «Байкал-Daily», в выходные из-за ремонта коммунальных сетей вырубили деревья и кустарники по улице Октябрьская.