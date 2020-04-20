На трек группы «ХЛЕБ» про Улан-Удэ сняли своеобразный «клип»

В Иркутске сделали «клип» на трек группы «ХЛЕБ» про Улан-Удэ. Видео опубликовал в своём аккаунте в Instagram ведущий мероприятий, КВНщик Батор Дамдинов.
Ролик появился также в бурятском паблике ves_ulan_ude. Одни пользователи не оценили работу юмористов, другие же положительно отозвались о ней:
«Почему поют они, а стыдно мне?»
«Испанский стыд»
«Little Big по-иркутски»
«Молодцы, ребята. Сняли позитивное и смешное видео. Они старались, работали, пели и танцевали, монтировали видео. Здесь прослеживается большая работа. А кому не нравится, тому не нравится. Сами попробуйте, что-нибудь снять, а все оценят. Старайтесь дальше, хорошей вам работы»,
«Где петицию подписать чтобы их на Евровидение отправили?»
«@hlebmusic вообще можно не париться по поводу клипа, народ сам всё сделает»
«Даже лучше оригинала»
«Я валяюсь».
Как сообщал «Байкал-Daily», популярная российская группа «ХЛЕБ», ставшая известной благодаря таким трекам, как «Чай, сахар», «Плачу на техно» и многим другим, записала недавно трек про Улан-Удэ. Видео с песней группа опубликовала в соцсетях. Музыка и текст для песни были созданы в ходе прямой трансляции.
Главным условием для того, чтобы песня про столицу Бурятии вошла в новый альбом группы «ХЛЕБ», стало то, что под постом должно собраться не менее 10 тысяч комментариев.