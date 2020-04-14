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Группа «ХЛЕБ» записала зажигательный трек про Улан-Удэ

Группа «ХЛЕБ» записала зажигательный трек про Улан-Удэ
Общество, 
Песня про столицу Бурятии может войти в следующий альбом группы

Популярная российская группа «ХЛЕБ», ставшая известной благодаря таким трекам как «Чай, сахар», «Плачу на техно» и многим другим, записала трек про Улан-Удэ. Видео с песней группа опубликовала в соцсетях.

Накануне участники «ХЛЕБ» провели прямую трансляцию, в ходе которой была создана музыка и текст для песни, которая войдет в их следующий альбом.

- Трек, придуманный в трансляции. Друзья, вчера вы выбрали музыку, согласовали текст, и вот мы сделали этот огнемёт, - говорится на странице группы в Instagram.

К удивлению, главной «фишкой» новой песни стал Улан-Удэ. Участник группы Александр Шулико на видео зажигательно исполняет новый трек:

«Я купил себе орла,
И поставил два седла,
И лечу на нём к тебе,
Прямиком в Улан-Удэ!
Улан, Улан-Удэ!»
Главным условием для того, чтобы песня про столицу Бурятии вошла в новый альбом группы «ХЛЕБ», стало то, что под постом должно собраться не менее 10 тысяч комментариев.

- Давайте так, если этот пост наберёт 10К комментов, мы допишем трек, и он войдет в альбом, - пишут артисты.

На данный момент под видеороликом 1 774 комментариев: «Пушка», «Огонь», «Будьте благоразумны, зачем вам эти комментарии? Вы же знаете, что это пушшшшка», «Супер трек».
песня музыканты
 
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