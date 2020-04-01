В Бурятии военные вновь установят понтонный мост через Джиду

В Бурятии военные инженеры мотострелкового соединения вновь установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе посёлков Дырестуй и Зарубино.
Понтонную переправу планируется установить после того, как пройдёт ледоход на реке.
Решение о наведении переправы через реку принял командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко по заявке правительства Бурятии, для организации переправы местного населения.
- Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Длина переправы составит более 100 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.
При эксплуатации инженерно-технического сооружения военные будут контролировать его состояние, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.
Переправа будет функционировать до осени.