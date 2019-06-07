«Необходим как воздух»: Жители Бурятии благодарят военных за понтонный мост

Военные Бурятии круглосуточно дежурят на понтонном мосту через реку Джида.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле военные подарили понтонный мост, который связал жителей сёл Дырестуй и Зарубино с большой землёй. В начале мая сельчане заявили, что они не могут пользоваться мостом, поскольку река разлилась и до берега моста стало не хватать. Сельские власти, как выяснилось, не сделали вовремя обещанную подсыпку.
В середине мае военные сделали дополнительное понтонное звено, и мост заработал. Чему жители очень обрадовались. Теперь у них вновь появилась возможность без проблем связаться с районным центром.
Военные заявили, что будут вести круглосуточное дежурство на мосту для обеспечения безопасности и обслуживания переправы. Уже месяц мост работает в штатном режиме.
- Дежурство организовано с целью охраны. Днём мы организуем мероприятия по обслуживанию моста, натяжки якорей, а также по регулированию с целью безопасности, - доложил Холодов Вадим, понтонёр понтонной роты.
Жители двух джидинских сёл благодарны военным, устроившим переправу. Временный мост соединил два берега реки и пригоден для проезда легковых машин. Теперь люди без проблем могут вызвать скорую помощь.
- Мы очень благодарны, мы им пользуемся каждый день. Вон, рожать поехала, - радуются местные жители, провожая сельчанку в роддом.
Благодаря военнослужащим Восточного военного округа сельчане без труда теперь могут обеспечивать себя стабильны запасом продуктов, а также заниматься сенокосом.
- Больных отвезти, скорая помощь не может проехать, пешком таскают через железнодорожный мост, приходилось. Сейчас покос начинается, у всех покос на той стороне, мы никак не можем попасть. Поэтому мост очень необходим как воздух. Без моста мы не можем жить тут, - признался Сергей Лобанов, житель села Дырестуй.
Прежний мост ветхий и не пригоден к эксплуатации. По этой причине почти 400 сельчан раньше были отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Понтонный мост, установленный военными инженерами Восточного военного округа, длиной более 100 метров решил эту проблему. В целом планируется, что переправа будет действовать до 15 ноября 2019 года, уточнили в пресс-служба ВВО.
- Мост соединяет наш район в одно целое. На той стороне Джиды находится село Зарубино с населением 360 человек, также там находятся 8 фермерских стоянок. И самое главное, что все сенокосы поселений Джидинское и Дырестуйское находятся на той стороне. Также у нас происходит продуктовое снабжение села Зарубино, ежедневно завозится хлеб, продукты около 200-300 килограммов, железнодорожные работники ездят по этому мосту и самое главное – обеспечение скорой помощи, – поблагодарил Василий Перевалов, глава сельского поселения Джидинское.