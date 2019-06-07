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«Необходим как воздух»: Жители Бурятии благодарят военных за понтонный мост

«Необходим как воздух»: Жители Бурятии благодарят военных за понтонный мост
Общество, 
Для обеспечения порядка военные круглосуточно дежурят на мосту через Джиду

Военные Бурятии круглосуточно дежурят на понтонном мосту через реку Джида.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле военные подарили понтонный мост, который связал жителей сёл Дырестуй и Зарубино с большой землёй. В начале мая сельчане заявили, что они не могут пользоваться мостом, поскольку река разлилась и до берега моста стало не хватать. Сельские власти, как выяснилось, не сделали вовремя обещанную подсыпку.

В середине мае военные сделали дополнительное понтонное звено, и мост заработал. Чему жители очень обрадовались. Теперь у них вновь появилась возможность без проблем связаться с районным центром.



Военные заявили, что будут вести круглосуточное дежурство на мосту для обеспечения безопасности и обслуживания переправы. Уже месяц мост работает в штатном режиме.

- Дежурство организовано с целью охраны. Днём мы организуем мероприятия по обслуживанию моста, натяжки якорей, а также по регулированию с целью безопасности, - доложил Холодов Вадим, понтонёр понтонной роты.

Жители двух джидинских сёл благодарны военным, устроившим переправу. Временный мост соединил два берега реки и пригоден для проезда легковых машин. Теперь люди без проблем могут вызвать скорую помощь.

- Мы очень благодарны, мы им пользуемся каждый день. Вон, рожать поехала, - радуются местные жители, провожая сельчанку в роддом.

Благодаря военнослужащим Восточного военного округа сельчане без труда теперь могут обеспечивать себя стабильны запасом продуктов, а также заниматься сенокосом.

- Больных отвезти, скорая помощь не может проехать, пешком таскают через железнодорожный мост, приходилось. Сейчас покос начинается, у всех покос на той стороне, мы никак не можем попасть. Поэтому мост очень необходим как воздух. Без моста мы не можем жить тут, - признался Сергей Лобанов, житель села Дырестуй.

Прежний мост ветхий и не пригоден к эксплуатации. По этой причине почти 400 сельчан раньше были отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Понтонный мост, установленный военными инженерами Восточного военного округа, длиной более 100 метров решил эту проблему. В целом планируется, что переправа будет действовать до 15 ноября 2019 года, уточнили в пресс-служба ВВО.

- Мост соединяет наш район в одно целое. На той стороне Джиды находится село Зарубино с населением 360 человек, также там находятся 8 фермерских стоянок. И самое главное, что все сенокосы поселений Джидинское и Дырестуйское находятся на той стороне. Также у нас происходит продуктовое снабжение села Зарубино, ежедневно завозится хлеб, продукты около 200-300 килограммов, железнодорожные работники ездят по этому мосту и самое главное – обеспечение скорой помощи, – поблагодарил Василий Перевалов, глава сельского поселения Джидинское.
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